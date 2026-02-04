Patrullera que traslada tula electoral de Isla del Coco encontró sacos con droga en el mar

La patrullera que retornaba de la Isla del Coco tras cumplir labores de traslado de tulas utilizadas en la pasada elección presidencial, encontró sacos con droga en alta mar la madrugada de este miércoles.



De acuerdo con la información del ministro de Seguridad, Mario Zamora, la nave recibió una alerta emitida por un avión radar, lo que permitió dar con el hallazgo.

La operación se llevó a cabo a unas 200 millas náuticas después de la Isla del Coco.

Fuentes policiales confirmaron a Teletica.com que durante este mismo día se desarrollaron dos acciones distintas: primero la de la droga flotando en el mar y después la de un barco pesquero que fue interceptado con marihuana. Las autoridades señalaron que aún se recopila información relacionada con ambos operativos.

En el barco pesquero se detuvo a dos costarricenses de 34 y 46 años, así como a un nicaragüense de apellido Juárez.



La embarcación interceptada se dirige a la Marina de Golfito, en Puntarenas, donde se prevé su llegada en horas tempranas de este jueves, para continuar con los procedimientos judiciales y el conteo final del cargamento.



El operativo fue ejecutado por la Fuerza Pública en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos.