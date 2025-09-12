Paseo turístico casi termina en tragedia: turistas alemanes caen a precipicio

Lo que inició como un paseo turístico por la zona cafetalera terminó en una emergencia, la tarde de este jueves, cuando un vehículo tipo pick-up se precipitó a un guindo de aproximadamente cinco metros.

Según reportes oficiales, 14 personas resultaron heridas en el accidente, entre ellas 11 turistas alemanes que habían contratado al conductor para recorrer la zona. El vehículo, con cajón de madera, se quedó sin frenos durante el trayecto de regreso. El conductor intentó orillarse, pero terminó cayendo al precipicio.

Una mujer alemana quedó prensada por varios minutos, hasta que fue liberada por los cuerpos de emergencia y trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta. Además, seis personas fueron llevadas en condición urgente al CAIS de Tarrazú, mientras que otras siete fueron atendidas en condición estable en el mismo centro médico.

La emergencia fue atendida por dos unidades de rescate y siete ambulancias básicas de la Cruz Roja Costarricense, junto con el apoyo de Bomberos y empresas privadas como Rescate Urbano y 24/7 Más.

Las autoridades investigan las condiciones mecánicas del vehículo y las circunstancias que llevaron al accidente.