Paseo en lancha terminó en tragedia para una madre y sus hijos en Osa

Un paseo familiar en lancha en el cantón de Osa, Puntarenas, finalizó en un accidente acuático que dejó a una menor de 16 años desaparecida.



De acuerdo con Steven Umaña, de la Cruz Roja Costarricense, el hecho fue reportado este martes a las 6:36 p.m., cuando la institución recibió una alerta por medio del sistema de emergencias 9-1-1, sobre el vuelco de una embarcación con seis personas a bordo en el sector de Piedras Blancas.



Umaña indicó que, al llegar los paramédicos al lugar, se logró la extracción de cinco personas, con apoyo de lugareños que colaboraron en las labores de rescate.

"La sexta persona, identificada como una menor de 16 años, permanece desaparecida desde el momento del accidente. Las personas rescatadas fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas en condición urgente, para recibir atención médica.

“Durante la mañana de este miércoles nos mantenemos en labores de búsqueda para dar con la menor”, señaló Umaña.

El accidente ocurrió en un sector conocido como Los Mogos. Al parecer, la familia que sufrió el percance era de la comunidad de Progreso de Cajón.



Las labores de rastreo continúan este miércoles con la participación de miembros de la comunidad, que mantienen acciones de búsqueda en distintos puntos de la costa para reforzar el operativo y dar con la menor.

