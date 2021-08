Pasajero de bus accidentado: "Sentí donde me caían personas encima"

Uno de los pasajeros del bus accidentado en Hondores de Nicoya, Guanacaste, relató los segundos de terror que vivieron cuando la unidad cayó a un guindo de unos 15 metros (ver video adjunto).

"Lo que sentí fue donde iba reversando el bus. Agarró velocidad y se fue al barranco, empezó a dar vueltas. Lo que yo hice fue cubrirme para que no me pasara nada en la cabeza, en eso sentí donde me caían personas encima", relató Bryan Pérez a GuanaNoticias.

"Lo que hacían las personas era, asustadas, pedir ayuda, pedirle a Dios que nos ayudara. Donde iba cayendo, dando vueltas, lo que hacía era sentir el golpe de las personas, donde iba arrastrándose el bus, sentí el brazo donde me iba chimando también, como que me chimó la tierra", agregó el pasajero.

Relato de Bryan Pérez:





Según el Cuerpo de Bomberos, en el lugar valoraron a 18 personas heridas, de las cuales 16 fueron trasladadas a centros médicos con golpes varios.

La emergencia, que ocurrió en el sector de Hondores, camino a Hojancha, fue atendida por las Estaciones de Bomberos de Nicoya y Filadelfia.