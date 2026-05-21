“Pasa todos los años”: Vecina de Matina relata pérdidas tras emergencia por lluvias

Las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropical #3 siguen golpeando comunidades del cantón de Matina, en Limón. En calle Los Berros, algunas viviendas permanecen rodeadas de agua y vecinos denuncian que las emergencias por desbordamientos se repiten año tras año.



Una de las afectadas es Idania, quien asegura haber perdido nuevamente bienes materiales tras el ingreso del agua a su propiedad. Esta vez, el vehículo familiar quedó completamente cubierto.

​“No me dio tiempo. Lo primero que pensé fue: el carrito se me va a dañar… y sí, se me dañó. Yo estaba sola con el bebé aquí. Cuando vi, el agua ya me llegaba por la rodilla y después subió más. Quise sacarlo, pero ya no pude”, relató.

La vivienda donde reside junto a su esposo y su hijo se ubica al final de un callejón, una zona donde el agua tarda varios días en retirarse.

​“Aquí dura tres, cuatro o hasta cinco días para que baje toda el agua. Aunque haga sol, queda estancada”, comentó mientras intentaba limpiar algunas pertenencias.

La situación resulta más difícil porque, según explicó, su esposo perdió recientemente el trabajo en una planta bananera de la zona, en medio de despidos reportados semanas atrás.

​“Él está sin trabajo ahorita y esto es complicado. Salió temprano porque decía: ‘¿Ahora con el carrito qué hago?’. El carro servía, arrancaba, y ahora ya no. Entonces queda ver cómo se la juega uno”, expresó.

No es la primera vez que enfrentan pérdidas por inundaciones. Idania recuerda que en una emergencia anterior perdió electrodomésticos y ropa.

​“Perdí la lavadora, ropa… y ahora estoy perdiendo el carro. Cuando se pierde todo, es como que está perdiendo todo en la vida. Empezar de nuevo es duro”, dijo.

Ante la emergencia, asegura que las principales necesidades son alimentación y apoyo para resguardarse.

​“Lo que necesito es comida. Si hay un albergue, que nos lleve; y si no, que nos traigan una bolsa de comida, porque sin trabajo y sin nada, ¿cómo hace uno?”, manifestó.

La vecina también cuestionó que estas situaciones se repitan constantemente en su comunidad.

​“Esto pasa todos los años. Uno quisiera que alguien ayudara con un lote o algo para no pasar por esto. Es duro… uno se pone ahuevado por la situación”, agregó.

​Mientras familias como la de Idania intentan recuperar pertenencias y enfrentar pérdidas económicas, las autoridades mantienen operativos de atención en las zonas afectadas.



El presidente de la CNE, Alejandro Picado, informó que durante este jueves continuaron las acciones en la vertiente Caribe y en los cantones de Sarapiquí y Turrialba.

Además, confirmó la apertura de dos albergues temporales: uno en Valle La Estrella y otro en la comunidad de 27 Millas de Batán, en Matina, donde actualmente se brinda atención integral a 19 personas.



Picado también indicó que al menos 12 comunidades indígenas permanecen incomunicadas en Valle La Estrella debido al aumento en el caudal de los ríos y señaló que, una vez disminuyan los niveles de agua, equipos de respuesta ingresarán para valorar daños y necesidades.



Entre las acciones implementadas destacan operativos de ayuda humanitaria y distribución de alimentos, así como el suministro de agua potable mediante cisternas en sectores afectados por problemas de abastecimiento tras la crecida del río Bananito.

​“A pesar de que las lluvias bajaron considerablemente, el reporte de los comités de emergencia es que los ríos se mantienen crecidos, por lo que solicitamos mantener precaución y no acercarse a los cauces”, advirtió Picado.

La CNE mantiene la alerta verde para la vertiente Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba, mientras reitera el llamado a evitar el paso por zonas inundadas y seguir las indicaciones de los cuerpos de primera respuesta.



