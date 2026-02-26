Pareja sospechosa de planear muerte de Michael Soto tiene bienes valorados en más de $2 millones

Un matrimonio sospechoso de planear el asesinato del director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, figura además como poseedor de millonarios bienes y negocios “mampara”, según datos de la Fiscalía.



La Policía Judicial, en conjunto con la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, ejecutó, la mañana de este jueves, un operativo para detener a la pareja sospechosa de planear el homicidio del exministro de Seguridad Pública, así como del propietario de un bar en San José, apodado “Jake”.



Las diligencias incluyeron tres allanamientos: uno en una vivienda ubicada en un condominio en Escazú, donde residen los sospechosos —un hombre de apellido Cambronero Arauz y una mujer de apellido Guevara Arguedas—, y otros dos en locales comerciales situados en el centro de San José y Santa Ana.



De acuerdo con las autoridades, la pareja figura como parte de una estructura criminal que, desde 2019, presuntamente se dedicaba a la posesión, almacenamiento, distribución y venta de droga, además de la legitimación de capitales.



Según el expediente judicial, en julio de 2021, tras el homicidio de un sujeto conocido con el alias “Chino Sandí”, la organización habría planificado otros dos asesinatos, entre estos el del director interino del OIJ.



La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial dirige los allanamientos dentro de la causa 21-000123-1322-PE, denominada caso “Herencia”.



Las autoridades indicaron que el matrimonio es sospechoso de ocultar y encubrir bienes provenientes del narcotráfico. Según la investigación, la pareja habría adquirido bienes muebles e inmuebles, constituido sociedades para inscribir propiedades y desarrollado actividades económicas consideradas “mampara”. Para ello, presuntamente realizaron múltiples transacciones bancarias con el fin de introducir fondos de aparente origen ilícito en el sistema financiero nacional.



La Fiscalía informó que los bienes atribuidos a la pareja, entre propiedades y vehículos, alcanzarían un valor cercano a los ₡1.000 millones.

