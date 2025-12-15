Pareja que estaba de paseo en Puntarenas fue víctima de mortal atropello

Una pareja que se encontraba de paseo en Puntarenas falleció, la noche del sábado anterior, luego de sufrir un violento atropello que lanzó a las víctimas al menos por 100 metros.



El hecho ocurrió a las 10 p. m. en la entrada a Fray Casiano, cuando las víctimas intentaban cruzar la vía y fueron embestidas por un vehículo que circulaba a alta velocidad.

Ambos murieron en el sitio debido a la fuerza del impacto.

Video del violento accidente:





El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre como Édgar Gutiérrez Hernández, de 51 años, y a la mujer como María Ivania Peralta, de 50 años. La pareja residía en Desamparados y mantenía una relación sentimental.



Omar Enrique Rodríguez, familiar de doña María, conversó con Teletica.com e indicó que la familia conoce lo sucedido únicamente por medio de videos difundidos en redes sociales.

"Ella es mi suegra y solo sabemos lo que hemos visto por videos. Nosotros vivimos en Nicaragua y mi esposa ya anda en Costa Rica para repatriar el cuerpo.

"Ellos vivían en Desamparados y eran pareja. Mi suegra es nacionalizada tica y vive en Costa Rica desde hace 30 años", comentó Rodríguez.

El conductor del automóvil involucrado, de apellido Barrantes y 36 años, no resultó herido. Fue trasladado al Hospital de Puntarenas y posteriormente quedó en libertad, mientras el caso continúa bajo investigación judicial.



A la llegada de las autoridades, se realizó un amplio operativo en la zona, ya que se localizaron restos de las extremidades de las víctimas en distintos puntos de la escena, lo que evidenció la magnitud del impacto.

El OIJ mantiene las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente.

