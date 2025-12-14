Pareja muere tras violento atropello al intentar cruzar calle en Puntarenas

Dos personas murieron la noche de este sábado tras un violento atropello ocurrido en la entrada a Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas.

El suceso se registró a las 10 p.m., cuando las víctimas intentaban cruzar la calle y fueron embestidas por un carro que circulaba a toda velocidad por el sector.

"Uno de los fallecidos fue identificado como un hombre de apellido Gutiérrez, de 51 años de edad. La segunda víctima es una mujer cuya identidad aún no ha sido confirmada, con una edad estimada entre los 40 y 50 años", indicó la Policía Judicial.

El conductor del automóvil involucrado es un hombre de apellido Barrantes, de 36 años, quien fue trasladado al Hospital de Puntarenas para valoración médica y posteriormente remitido a la Fiscalía. Minutos después, quedó en libertad.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento de los cuerpos y los remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.

