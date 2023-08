Papás de Marco Calzada: “No podemos sentirnos victoriosos porque falta un abrazo y un beso”

“No podemos sentirnos victoriosos porque, desde el 2 de julio del año pasado, falta un abrazo y un beso en nuestro hogar, cuando hay días que, se supone, son de celebración, como el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, nuestros cumpleaños y los de nuestras otras dos hijas, etc.”. Esas fueron las palabras de los papás de Marco Calzada tras la sentencia emitida contra los asesinos de su hijo.



Este martes por la mañana, el Tribunal Penal de San José condenó a 24 años de cárcel a dos hermanos, de apellidos Rojas López, de 21 y 22 años, tras encontrarlos culpables de homicidio calificado y robo agravado en perjuicio del joven.



Estos hechos ocurrieron el 2 de julio de 2022, en horas de la noche, en las cercanías del Barrio Chino, en el centro de la capital.



Los padres de Calzada, Mario Calzada y Gabriela Valverde, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa una vez terminada la lectura de la sentencia; sin embargo, posteriormente, enviaron un comunicado que agrega lo siguiente:



"El Tribunal Penal del I Circuito Judicial ha decretado la culpabilidad de los dos mayores de edad que participaron en el homicidio de nuestro hijo, Marco Calzada Valverde. De esta manera, las cinco personas integrantes del grupo que perpetró este hecho tan doloroso han sido condenadas.



"No podemos sentirnos victoriosos porque Marco fue otra víctima más de la violencia que azota sin tregua a nuestro otrora pacífico terruño, como lo han sido otros jóvenes a los que la delincuencia no les dio oportunidad de cumplir sus sueños y metas. No podemos sentirnos victoriosos porque cada vez se tienen que invertir más fondos públicos en castigar los delitos, en vez de prevenirlos. Cada vez hay menos oportunidades de recreación sana, estudio y trabajo, y eso es caldo de cultivo para la criminalidad a todo nivel, y los efectos se ven a gran escala.



"Entendemos que este tortuoso camino no Ilega a su fin todavía. Faltan las impugnaciones que la defensa casi segura ejercerá, pero este resultado era importante para nosotros luego de todo el desgaste emocional y físico que implica enfrentar por segunda vez un juicio con tan pocos meses de diferencia.



"Damos infinitas gracias a Dios y a todos los que nos han acompañado con palabras de apoyo y oraciones. Esa fuerza es la que ha permitido afrontar con resiliencia esta prueba, de la cual saldremos fortalecidos y con más fe. Gracias a la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San Jose, a la firma Alta Batalla y a los testigos que desinteresadamente y con valentía se presentaron a decir la verdad de lo que conocían.



"Por hoy, pasamos la página, pero el libro seguirá abierto porque la historia que Marco estaba escribiendo quedó como un capítulo sin terminar", concluye el escrito.