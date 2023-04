Papá desesperado por desaparición de hija: “Le di un abrazo y ahora no sé dónde está”

“La vi, le di un abrazo y un beso, estábamos bien, ella es una muchacha buena, no anda en la calle y no acostumbra a hacer eso. Ayer (martes) por la tarde me dio un beso y dijo: 'Pa, te amo'. Me dijo que estaba bien, le di plata y seguí trabajando en la playa, tranquilo”, dijo Pérez.