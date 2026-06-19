Papá de Ashley Phillips conversó con ella el día que desapareció en Costa Rica

Una fotografía de una pequeña piña y una conversación aparentemente rutinaria se convirtieron en el último recuerdo que Jeffrey Phillips conserva de su hija Ashley antes de que desapareciera en Costa Rica.



La desaparición de la ciudadana estadounidense, de 30 años, continúa rodeada de interrogantes y ha mantenido en vilo a su familia desde que fue vista por última vez el pasado 3 de junio en la zona de Barú de Pérez Zeledón.

Antes de perder todo contacto, la joven sostuvo una conversación telefónica con su padre, Jeffrey Phillips, quien asegura que nada hacía presagiar que horas después comenzaría una angustiosa búsqueda internacional.



Según relató el padre de la joven al medio estadounidense Daily Mail, Ashley se encontraba realizando una estancia de varios meses en Costa Rica, donde participaba en actividades de yoga y disfrutaba de la naturaleza. La última llamada entre ambos ocurrió la mañana previa a su desaparición.

“Hablamos de cómo había comenzado su día y me envió una fotografía de una pequeña piña que estaba creciendo en una planta. Se escuchaba tranquila y feliz”, recordó Jeffrey.

Ashley Phillips junto a su padre (foto tomada del 'Daily Mail').

El hombre aseguró que durante la conversación no detectó señales de preocupación ni comportamientos inusuales. “No parecía haber nada fuera de lo normal. Estaba contenta y simplemente iniciando su mañana”, manifestó.



De acuerdo con la información suministrada por la familia, Ashley se hospedaba en un centro de retiro ubicado en una zona rural de Pérez Zeledón. Como parte de su rutina diaria, acostumbraba a caminar hasta una cascada cercana (catarata de Nauyaca) para practicar yoga en solitario.



La última persona que habría tenido contacto visual con ella fue otra participante del retiro, quien la observó mientras se dirigía hacia el sector de la catarata donde realizaba sus ejercicios de meditación.



Jeffrey describió al medio norteamericano el lugar como un área apartada, rodeada de naturaleza y con condiciones que, a su juicio, representan riesgos para quienes transitan por la zona. Además, señaló que las intensas lluvias registradas durante esos días complicaron considerablemente las labores de búsqueda.



La incertidumbre aumentó luego de que la familia recibiera información contradictoria sobre la investigación. Según explicó el padre de Ashley, inicialmente las autoridades costarricenses les indicaron que se trataba de un caso de desaparición. Posteriormente, recibieron una comunicación en la que se mencionaba una investigación por un posible delito respaldado por evidencia física, aunque nunca se les aclaró en qué consistían esas supuestas pruebas.

“Preguntamos cuáles eran esas evidencias y nunca obtuvimos una respuesta clara”, afirmó.

Otra de las preocupaciones expresadas por la familia es el tiempo que transcurrió antes de que se reportara oficialmente la desaparición. Jeffrey indicó que Ashley fue vista por última vez el 3 de junio, pero no fue sino hasta el día siguiente cuando se alertó sobre su ausencia en el lugar donde se hospedaba. Él asegura que recibió la notificación dos días después.



El pasado miércoles, la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos confirmaron la localización de un cuerpo femenino sin signos vitales en las cercanías del sitio donde desapareció la estadounidense.

Ashley Phillips.

Tras el hallazgo, los restos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ante una consulta de Teletica.com indicaron que, "debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible establecer su identidad de manera inmediata".



La Policía Judicial informó que los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se efectuará una autopsia y estudios especializados que permitirán confirmar oficialmente si se trata de Ashley Phillips, un proceso que podría extenderse durante varios meses.

