Papá atropella a gatilleros cuando atacaban a hijo a balazos en Limón

Un hombre atropelló a dos presuntos gatilleros cuando estos atacaban a balazos a su hijo la noche de este sábado en el sector de Pacuare Nuevo, en Limón.



De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho corresponde a un homicidio en el que la víctima es un joven de 18 años, de apellido Allen, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la ingle.

"El ataque se dio a las 7:00 p. m., cuando el joven se encontraba en vía pública y, aparentemente, fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. El ofendido intentó huir corriendo del lugar, mientras los atacantes lo perseguían y continuaban accionando el arma.

"En ese momento, el padre del joven llegaba al sitio a recogerlo. Al percatarse de la situación, colisionó con su vehículo la motocicleta en la que viajaban los sospechosos, provocando que estos cayeran a la vía. Posteriormente, los individuos se levantaron y se dieron a la fuga", dijo la Policía Judicial.

El joven que sufrió el ataque fue trasladado herido al hospital Hospital Tony Facio, donde falleció tiempo después.



El OIJ informó que uno de los sospechosos, un hombre de 23 años de apellido Leal, ingresó posteriormente herido al mismo centro médico, donde fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público. Asimismo, otro sujeto de 19 años, de apellido Howard, fue aprehendido por oficiales de la Fuerza Pública en las cercanías del sitio del suceso.



Ambos detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.



El cuerpo del fallecido será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia. En el sitio, agentes judiciales recolectaron la motocicleta utilizada por los sospechosos y, durante la inspección, ubicaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, que se presume habría sido empleada en el ataque.



El caso se mantiene en investigación por parte de la delegación regional del OIJ en Limón.

