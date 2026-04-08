Pánico en Osa: Extranjeros denuncian ola de robos y señalan a sospechoso reincidente

Un grupo de estadounidenses que vive en la zona de Tres Ríos de Coronado de Osa, Puntarenas, denuncia una serie de robos que, según indican, se han cometido incluso mientras ellos se encuentran dentro de sus casas, situación que mantiene en alerta a la comunidad.



De acuerdo con los vecinos, tienen identificado al sospechoso de al menos 18 hurtos registrados en el área. Los hechos, aseguran, han quedado captados en cámaras de videovigilancia donde se observa al individuo ingresar a las propiedades tras forzar puertas y ventanas (ver video adjunto).



Entre los artículos sustraídos se mencionan computadoras, electrodomésticos, cámaras de video, teléfonos celulares, telescopios y herramientas. Ante esta situación, los afectados solicitan la intervención de las autoridades, manifestando su temor de que en futuros incidentes alguna persona resulte herida.



Brad Rutler, estadounidense que vive en el lugar, declaró que están muy frustrados porque los robos y hurtos de esta persona no cesan.

“Estamos muy frustrados por esta situación, no tenemos paz en el vecindario y estoy muy enojado porque no hay soluciones en el sistema de este país. En nuestro vecindario se han metido a robar, rompen las cosas y hacen de todo, nos han robado muchas cosas de valor.

"Las personas conocen al sujeto que se mete a las casas a robar en Ojochal, Coronado y Tres Ríos de Osa, él opera en toda esta área y sigue robando a pesar de que ya ha sido detenido más de una decena de veces”, comentó Rutler.

Declaraciones de Brad Rutler:

Por su parte, Elizabeth Ann Martens, también estadounidense, manifestó que ella ha sido víctima desde el año 2024.

“Estamos muy preocupados porque el hombre robó en nuestro vecindario dos veces en 2024 y ahora en este año 2026 lo ha hecho otras veces más. El viernes pasado estaba robando de nuevo y lo capturamos, pero cada noche todos los vecinos nos preocupamos mucho porque esta persona es muy agresiva y se queda en casas hasta por cuatro noches cuando los dueños no están.

"En 2024 ,las autoridades lo capturaron pero fue a la cárcel muy poco tiempo y ha estado en el área por cinco años cometiendo robos. Desde hace un mes y medio volvió porque se había ido y estamos muy asustados porque se mete en nuestras casas aun estando nosotros allí. Tenemos mucha evidencia de este hombre y necesitamos que nos ayuden”, señaló Ann.

Declaraciones de Elizabet Ann:

Juan Diego Hernández, vecino del sector, relató un incidente que ocurrió el pasado Viernes Santo a las 8 p. m.

"El dueño de una de las viviendas nos envía imágenes de que hay alguien en su casa. Acudimos de inmediato y logramos su captura, lo aprehendimos. Llegó Fuerza Pública y el sujeto tenía un telescopio que se había robado de unos $1.300 . Ese día, la Policía se lo llevó y lo dejó libre a unos metros de distancia de la casa donde se metió a robar”, manifestó Hernández.

Declaraciones de Diego Hernández:

El vecino agregó que los extranjeros que viven en toda esta zona están muy preocupados. Ya las denuncias están en el OIJ y el caso en investigación.



Según los residentes, la mayoría de los afectados son personas pensionadas que eligieron la zona para vivir en tranquilidad. No obstante, aseguran que actualmente se mantienen en constante vigilancia ante el temor de nuevos incidentes.



Sospechoso de los robos y hurtos en Osa: