PANI toma medidas tras circular video de hombre que lanza a niña contra bolsas de basura

Una niña de 7 años fue reubicada temporalmente con sus abuelos maternos luego de que un video mostrara el momento en el que un hombre la lanza contra un montículo de bolsas de basura en Pérez Zeledón.



El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad y fue difundido en redes sociales, aparentemente ocurrió el pasado martes alrededor de las 6:30 p. m., en el sector de Hospital Viejo.



En el video se observa a un hombre caminando por media calle mientras carga a un bebé. Segundos después, toma del brazo a la menor, cruza la vía y la arroja contra unas bolsas de basura que se encontraban junto a una acera. Posteriormente, el sujeto retoma al bebé y continúa su camino, dejando atrás a la niña dentro de las bolsas.



La madre de la ofendida, quien presenció lo ocurrido, se acerca posteriormente para ayudarla a salir de entre los desechos.



Tras la circulación del video, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a Teletica.com que realizó una intervención mediante su Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la región Brunca.

“El PANI, a partir del video que circula en redes sociales, hace la intervención este miércoles, iniciando el proceso inicial de protección, que es el proceso en sede administrativa”, explicó Rodolfo Meneses, abogado de la institución.

Meneses agregó que “dentro de las determinaciones fue reubicar temporalmente a la persona menor de edad y a su hermano junto a un recurso familiar”. Además, indicó que el caso fue trasladado a la oficina local de Pérez Zeledón para dar continuidad al proceso administrativo.



Según confirmó el PANI, la denuncia relacionada con el video ingresó mediante el enlace de la institución con el Sistema de Emergencias 9-1-1, el miércoles a las 9:31 p. m., por lo que el caso fue atendido como prioridad.



De acuerdo con la institución, durante la valoración se identificaron factores de riesgo asociados a presunta negligencia y maltrato físico. Por esta razón, la niña de 7 años y el bebé de 1 año fueron ubicados temporalmente con sus abuelos maternos.



Asimismo, el caso fue remitido a la Oficina Local de Pérez Zeledón para continuar con la intervención psicosocial y legal correspondiente, con el objetivo de garantizar la integridad de ambos menores.



El PANI también coordinó con la Fuerza Pública y la Fiscalía para la presentación de una denuncia por el presunto delito de abuso de responsabilidad parental.

