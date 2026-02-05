PANI se llevó a adolescente madre de bebé muerto en Upala

La comunidad El Gavilán de Upala, una zona alejada del centro del cantón, se encuentra consternada tras la muerte de un bebé de cuatro meses, ocurrida este miércoles.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la protección de la madre adolescente de 16 años, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según las primeras versiones, una llamada de emergencia alertó sobre un bebé que se encontraba en el piso y no respiraba. Al llegar al sitio, la Cruz Roja confirmó que el menor había fallecido y atendió a la madre por una crisis nerviosa.

Las autoridades investigan dos hipótesis preliminares: la primera señala que pudo haber ocurrido un forcejeo en el que el bebé habría sido golpeado contra la pared, el piso y una silla; la segunda apunta a un posible descuido, en el que el niño habría caído accidentalmente de los brazos de su madre, sufriendo un golpe fatal.

El padre del menor, de apenas 14 años, no estaba presente en el momento de la tragedia y expresó fuera de cámaras su profundo dolor por lo ocurrido.