Panameño es condenado en su país por asesinar a exnovia en cabinas de Golfito

Un ciudadano panameño fue condenado a 25 años de prisión por el femicidio de su expareja, ocurrido dentro de unas cabinas en Golfito, Puntarenas.



El Juzgado de Garantías del Circuito de Chiriquí, en Panamá, dictó la sentencia el pasado 6 de marzo contra un hombre de apellidos González Gutiérrez, responsable de la muerte de Perla Morena Lagos Oporta.

"La resolución fue comunicada el pasado 10 de marzo a la Unidad de Género de la Fiscalía de Golfito mediante una misiva, en la cual también se agradeció la colaboración del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública de Costa Rica por su participación en el esclarecimiento del caso", señaló este miércoles el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado huyó a Panamá después del 26 de octubre de 2025, tras causar la muerte de la víctima en una cabina situada en Río Claro, lugar donde ambos se reunían. La pareja había mantenido una relación sentimental en los meses previos.



Una vez detenido en territorio panameño, la Fiscalía costarricense solicitó su extradición; sin embargo, esta no fue concedida debido a que el imputado posee también nacionalidad panameña. Ante esta situación, y a solicitud de la Unidad de Género, las autoridades judiciales de Panamá iniciaron el proceso en su jurisdicción utilizando pruebas aportadas por Costa Rica.



La pena fue impuesta durante una audiencia de validación realizada en ese circuito judicial.



Perla Lagos Oporta, de 35 años y de nacionalidad nicaragüense, fue víctima de femicidio en Río Claro de Golfito. Era madre de una bebé. El principal sospechoso, de 38 años, era su expareja sentimental. Según las autoridades, fue su propia madre quien lo entregó a las autoridades panameñas luego de que este confesara el crimen.



El cuerpo de la víctima fue hallado en el baño de las cabinas. La causa de muerte fue un trauma por asfixia.



La alerta fue dada por un compañero de trabajo, quien reportó a la Fuerza Pública la desaparición de la mujer tras perder contacto con ella durante dos días. También indicó que el sospechoso mantenía conductas agresivas hacia la víctima.

