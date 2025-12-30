País se encamina a cerrar el año con 1.000 incendios estructurales

El país se encamina a cerrar el año con 1000 incendios estructurales. Uno de los más recientes consumió parte de una escuela en Aserrí, San José.

Varias imágenes compartidas por el medio La Potente Radio de Aserrí muestran la intensidad de las llamas que consumieron parte de la escuela Las Mercedes, durante la noche de este domingo.

La bodega donde inició el fuego quedó completamente reducida a cenizas y escombros.

Ahora Ingeniería de Bomberos investiga por qué iniciaron las llamas que amenazaron con envolver todo el centro educativo.

Este fue el incendio 993 que se reporta este año, una cifra que preocupa a Bomberos, por lo que piden tener precaución estos últimos días del año para evitar más emergencias.