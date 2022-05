Padre Sergio: “A los jóvenes que nos robaron: vengan y acérquense, porque tienen un buen corazón”

El padre Sergio Valverde, encargado de la Asociación Obras del Espíritu Santo, quiere que los jóvenes que asaltaron el carro de la institución esta semana se acerquen a su iglesia porque, asegura, ellos "tienen buen corazón".



A eso de la 1 p.m. del pasado martes, tres hombres a bordo de un vehículo interceptaron al chofer y lo amordazaron para asaltarlo en la zona del Coyol de Alajuela.

El funcionario estaba recogiendo la comida de los niños con los talonarios correspondientes cuando los delincuentes lo amarraron, golpearon, envolvieron y luego lanzaron en un lote baldío en el Coyol de Alajuela, a cinco kilómetros de distancia.

“Estos muchachos son muy jóvenes, de entre 18 y 19 años, de acuerdo con las características que nos proporcionó el chofer. Dos de ellos se montaron al carro y le dijeron 'perdónenos, no queremos hacerle daño; tenemos que cumplir con una orden', pero se nota que ellos mismos no querían hacerlo y es claro que son víctimas, por eso ahora les hago un llamado: quiero ayudarlos y darles una oportunidad, porque están a tiempo de reformarse.

“Es un milagro que no mataran a nuestro colaborador y eso denota que los asaltantes no son malas personas, porque no querían hacerlo, le decían al chofer que lo que querían era comer, lo cual significa que tenían que llevar algo a su casa”, defendió el sacerdote.