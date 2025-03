Padre encontró a hija menor desaparecida en casa de un adulto en Garabito

El padre de una menor de 14 años relató a Telenoticias que durante el fin de semana anterior buscó a su hija durante dos días hasta que la encontró en la casa de un adulto, en Garabito de Puntarenas.

Los hechos ocurrieron el fin de semana anterior cuando la menor, al parecer, fue contactada por redes sociales, específicamente por Instagram, por parte de un adulto.

“La busqué en la playa, bares, todos los lugares, fui al OIJ y Fuerza Pública a poner la denuncia y comenzamos en la odisea que es horrible”, dijo el padre.

El contacto, según explica el padre, lo hizo el adulto por una especie de chat en Instagram que tras finalizada la conversación se borra por completo.

“Me dirijo al OIJ le dijo que ya la tengo ubicada, me dicen que no me pueden acompañar, que yo tengo que verificar que está 100% seguro de que está ahí, me dicen que la aplicación no es 100% segura porque no da la ubicación exacta, me dirijo al lugar, muy pocos vecinos me quisieron ayudar, me paro frente al lugar y comencé a gritar por 20 o 30 minutos, cuando veo que mi hija se asoma, la saco, llamo a OIJ, llegan y hacen el parte correspondiente, ella estaba ahí retenida indebidamente”, acotó el papá.