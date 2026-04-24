Padre e hijo salían de su casa a comprar pan cuando sicarios los atacaron a balazos

Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos la mañana de este viernes en Esparza, Puntarenas, cuando se dirigían a comprar pan, según testigos en el lugar.



Las víctimas fueron identificadas como Roger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás Rosales, de 12. El ataque ocurrió en la comunidad de Espíritu Santo cuando ambos se desplazaban en un vehículo tras salir de su casa cuando fueron interceptados por sujetos armados quienes, al parecer, se bajaron de un carro y los interceptaron.

Vecinos señalaron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó alarma en la zona.



Información preliminar indica que el objetivo principal habría sido el adulto, quien aparentemente registra un amplio historial delictivo que incluiría delitos como homicidio y venta de droga. Las autoridades manejan como hipótesis que el menor habría sido una víctima colateral en medio del ataque.

Al parecer, los sicarios llegaron en un carro a cometer el homicidio.

Según la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 5:49 a. m. "Al llegar al lugar, los socorristas ubicaron a ambas víctimas dentro del vehículo con múltiples impactos de bala, sin signos vitales", señaló la institución.

En el lugar se encontraron decenas de indicios balísticos y, de acuerdo con la escena del crimen, los sicarios balearon a los ofendidos por la ventana de la puerta del pasajero donde iba el niño.



El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del crimen y ubicar a los responsables.

