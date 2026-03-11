Padre e hijo detenidos en el aeropuerto con $30 mil tras investigación por violento conflicto familiar

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela realizaron este miércoles dos allanamientos simultáneos en el sector de Desamparados con el objetivo de detener a dos hombres de apellido Jiménez, de 72 y 36 años respectivamente, quienes son padre e hijo.



De acuerdo con la información preliminar, ambos son investigados por su presunta vinculación con delitos de amenazas, agresiones con arma y accionamientos de arma de fuego en perjuicio de otro hombre de apellido Jiménez, quien sería hijo y hermano de los sospechosos.

"Al momento de ejecutar los allanamientos, los sospechosos no se encontraban dentro de las viviendas intervenidas. Posteriormente, fueron ubicados y detenidos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuando se disponían a abandonar el país", señaló la Policía Judicial.

Durante la detención, los agentes decomisaron $30 mil dólares en efectivo que portaban los sospechosos. Asimismo, en las viviendas allanadas se localizaron armas de fuego, municiones de distintos calibres y otros indicios considerados de interés para la investigación.



La situación se originó tras una denuncia interpuesta por el presunto afectado por aparentes pugnas familiares.



Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

