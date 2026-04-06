Padre de tiktoker nicaragüense buscada en Costa Rica reveló detalles sobre su desaparición

La desaparición de la joven nicaragüense tiktokera Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, mantiene a sus padres en una situación de angustia y desesperación, mientras continúan sin conocer su paradero.



Merlo, madre de unas gemelas de 4 años, es oriunda de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz, en Nicaragua.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer fue reportada como desaparecida el jueves 2 de abril de 2026; no obstante, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026 en el Condominio Los Pericos, ubicado en Salitral de Santa Ana, en San José.

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Sus padres, Máximo Merlo, de 61 años, y Vilma del Carmen Espinoza, de 51, manifestaron a medios de comunicación nicaragüenses la incertidumbre que enfrentan desde la desaparición de su hija.



Según relató Máximo Merlo, su hija tenía aproximadamente 10 años de residir en Costa Rica y mantenía desde hace ocho años una relación de pareja con el padre de sus hijas, un ciudadano costarricense identificado con el apellido Calvo. La última comunicación entre Junieysis y sus padres ocurrió el lunes Santo.

"Al día siguiente el papá de las gemelitas nos dijo que mi hija se había ido al mar con unos tiktokeros. Nos dijo que no nos preocuparamos, porque mi hija regresaría del mar el miércoles Santo", afirmó el padre.

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Al consultarle sobre si conocía a las personas con quienes supuestamente viajaría la joven, el hombre indicó que no tenía información sobre ellos.

"La versión del padre de las gemelitas es que él dejó la mañana del lunes Santo a Junieysis cerca de un supermercado y que en ese lugar la iban a pasar llevando los tiktokeros y desde entonces no sabemos nada más de mi hija", concluyó don Máximo.

Ante la falta de noticias, el miércoles un familiar procedió a interponer la denuncia por desaparición ante el OIJ. Y ahora sus padres dudan de si la pareja de su hija sería el responsable de su desaparición.

Tiktok de la joven con sus hijas.

En la plataforma TikTok, la joven cuenta con cerca de 9 mil seguidores, donde compartía contenido relacionado con su vida cotidiana, comedia y publicaciones junto a sus hijas.

Las autoridades solicitan a la población que cualquier información que contribuya a la localización de Merlo sea comunicada al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.