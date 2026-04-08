Padre de joven tiktoker desaparecida viajará a Costa Rica para apoyar en la búsqueda

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que logró ubicar a las gemelas de cuatro años, hijas de la creadora digital nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien permanece desaparecida desde hace más de una semana en Costa Rica.

Merlo, de 29 años, fue vista por última vez el pasado Lunes Santo. Desde entonces, su paradero es desconocido y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta una investigación. La joven, activa en redes sociales y creadora de contenido en TikTok, habría viajado a la playa con amigos para grabar videos, según información compartida por sus familiares.

Tras ocho días de incertidumbre, el PANI confirmó que las menores se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, la familia de la mujer insiste en un llamado urgente a las autoridades para redoblar esfuerzos en la búsqueda, pues temen por su vida. Según versiones cercanas, Merlo habría estado inmersa en un ciclo de violencia y recientemente se había separado de su pareja, trasladándose a vivir a San Ramón de Alajuela.

El padre de la joven confirmó que viajará a Costa Rica para reencontrarse con sus nietas y colaborar en la búsqueda de su hija. Además, pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con las autoridades, recordando que la última persona que la vio aseguró que ella estaba bien.

"Me dijo que se iba a regresar a la casa, que Gustavo le iba a pagar una pensión, pero después me dijeron que él la había amenazado. Queremos saber dónde está, si está bien", dijo Máximo Merlo, padre.

Consultado por Telenoticias, el OIJ indicó que el expediente continúa en investigación y, por el momento, no brindarán mayores detalles. Quienes tengan información pueden llamar a la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.