Padre asesinado y su hijo herido en brutal ataque dentro de su casa en Quepos
La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en el sector para tratar de dar con los responsables del ataque.
Un hombre perdió la vida y su hijo resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido la noche de este sábado en Barrio La Inmaculada de Quepos, específicamente en calle La Bambú.
Según indicó la Cruz Roja a este medio, el fallecido tendría entre 40 y 45 años, mientras que el joven herido, de entre 20 y 25 años, fue trasladado al Hospital Max Terán bajo custodia policial.
Las autoridades contabilizaron cerca de 10 casquillos de bala en la escena, que permanece acordonada y con acceso restringido.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones correspondientes.
La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en el sector para tratar de dar con los responsables del ataque.