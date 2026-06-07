Padre asesinado y su hijo herido en brutal ataque dentro de su casa en Quepos

Un hombre perdió la vida y su hijo resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido la noche de este sábado en Barrio La Inmaculada de Quepos, específicamente en calle La Bambú.

Según indicó la Cruz Roja a este medio, el fallecido tendría entre 40 y 45 años, mientras que el joven herido, de entre 20 y 25 años, fue trasladado al Hospital Max Terán bajo custodia policial.

Las autoridades contabilizaron cerca de 10 casquillos de bala en la escena, que permanece acordonada y con acceso restringido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en el sector para tratar de dar con los responsables del ataque.