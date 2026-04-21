Padrastro de víctima mortal de accidente en Dota: "Desde ayer no sabíamos nada de ellos"

Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes en el sector de Copey de Dota dejó como saldo un fallecido y otro joven en condición crítica, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un guindo de aproximadamente 150 metros de profundidad.



La emergencia se prolongó por al menos 12 horas, tiempo durante el cual los ocupantes permanecieron en el fondo del precipicio. Fue hasta las 6 a. m. de este martes que un peón de una finca cercana alertó a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio de los afectados.



Los dos hombres viajaban en un vehículo tipo pick-up y, según versiones preliminares, se dirigían hacia el sector de Providencia cuando, por razones aún no determinadas, perdieron el control y se precipitaron al guindo.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que durante las labores de rescate, uno de los heridos entró en paro cardiaco mientras era extraído, por lo que falleció en el sitio. El otro sobreviviente fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta, en Cartago.



Raúl Alvarado, padrastro de la víctima mortal, indicó que la familia desconocía el paradero de los jóvenes desde el día anterior.

“Yo estaba en la casa y me avisaron, vine a reconocer el cuerpo; pero me dicen que no pueden enseñármelo acá y tengo que ir a Medicatura Forense a verlo.

“Desde ayer ya no se supo más de ellos, la mamá estaba preocupada porque se había llevado el carro de la casa. Casi que damos por un hecho que sí es él y ahorita estamos realizando las gestiones para la vela y el sepelio”, dijo Alvarado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

