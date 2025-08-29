¡Otro toro suelto! Animal embiste a motociclistas en plena calle en Desamparados

Otro toro suelto causó estragos, esta vez en Desamparados de San José.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, fue la tarde de este jueves cuando recibieron la alerta de varios bovinos sobre la vía pública.

El hecho se presentó en Villa Nueva, La Trinidad del Rosario.





Como se aprecia en el video adjunto, uno de los toros embistió a varios motociclistas, incluso uno quedó en el suelo.

Al llegar los bomberos, estos coordinaron con el propietario de los animales, se lograron amarrar y devolver a su corral.

De acuerdo con el Benemérito, ninguna persona requirió ser atendida o trasladada a un centro médico.