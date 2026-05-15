Otro temblor sacude el Pacífico Central

La noche de este jueves se registró un temblor con epicentro a 9 kilómetros al sureste de Jacó, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori). }

El movimiento tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 16 kilómetros, y fue percibido en distintas zonas del Gran Área Metropolitana (GAM).

El epicentro fue muy similar al del sismo ocurrido la noche del miércoles en Jacó, que alcanzó una magnitud de 4.8 y se sintió en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la región, que en las últimas horas ha mostrado una recurrencia de movimientos telúricos de intensidad moderada.