Otro doble homicidio: Niño de 11 años y adulto asesinados a balazos en Puntarenas

Un niño de 11 años y un hombre de 41 años murieron la mañana de este viernes tras recibir múltiples disparos en el sector de Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas, según confirmaron autoridades de emergencia.

El reporte ingresó a las 5:49 p.m., lo que movilizó a una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense al sitio. A su llegada, los socorristas abordaron a las dos víctimas, quienes presentaban heridas por arma de fuego; sin embargo, ambos fueron declarados sin signos vitales en la escena.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre posibles sospechosos.

Fuerza Pública custodia la escena mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegan para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar el móvil del doble homicidio.

Se trata del segundo doble homicidio en las últimas doce horas. El primer hecho se registró en Heredia, la madrugada de este viernes.