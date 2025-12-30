Otro año más que “Diablo” se come su tamal fuera de la cárcel

Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, continúa prófugo y suma un año más fuera de la cárcel. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata del delincuente más buscado del país y del presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala.

A pesar del paso del tiempo y de múltiples operativos, las autoridades no han logrado ubicarlo. Aunque varios altos mandos de su estructura han sido detenidos, todo apunta a que, en este cierre de 2025, “Diablo” permanecerá en libertad.



Teletica.com consultó al OIJ, pero la oficina de prensa explicó que todavía no tienen “novedades respecto a este caso. El mismo continúa en proceso de investigación”.

Según los expedientes judiciales, Arias Monge comenzó a ser investigado desde los 19 años, cuando se le vinculó con robos de viviendas. Con el paso de los años, su actividad criminal escaló hasta consolidar una organización criminal transnacional, conocida como OCT, que operaba mediante intimidación y violencia contra rivales y cualquier persona que se interpusiera en su camino.

Su influencia se expandió desde Guápiles hacia Limón y otros puntos estratégicos del país. Las pesquisas indican que su estructura coordinaba y negociaba el traslado de cargamentos de droga desde Colombia hacia Nicaragua, Guatemala, México y Estados Unidos.