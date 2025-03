Otra denuncia: Madre acusa a tráfico de intentar sobornar a su hijo con favores sexuales

Una madre alzó la voz para pedirle a la Fiscalía de Turrialba que actúe contra el oficial de la Policía de Tránsito que fue detenido el pasado lunes por la noche por aparentemente pedirle sexo a un menor a cambio de no hacer una multa de 700 mil colones.



Esta mujer, quien brindó declaraciones al medio Turrialba Digital TV y, que prefirió no revelar su identidad, comentó que hace dos años denunció una situación similar, al parecer, por parte de este mismo tráfico, pero contra su hijo, quien para ese entonces tenía 14 años.



En su momento, el caso no llegó a más debido a que el menor no pudo identificar con certeza al responsable. Sin embargo, con la reciente detención del oficial de apellido Campos por delitos similares, la familia revive el doloroso episodio y pide justicia.



El joven, al enterarse de la noticia, expresó con esperanza: "Espero esta vez sí haya justicia", contó su madre.

“Mi hijo ha sufrido graves secuelas emocionales desde el incidente. A la fecha, no puede ver policías de tránsito, estuvo en tratamiento psicológico, ya que le costaba conciliar el sueño. El incidente con mi hijo ocurrió el 9 de febrero de 2023, cuando se dirigía a recogerme porque yo venía del trabajo como a las 6:30 p.m. El oficial lo abordó en un lugar que se llama Loma Azul, le indicó que le diera los papeles de la moto y la licencia.

“Mi hijo es menor de edad, tenía 14 años en ese momento, y le dice que no tiene licencia, que le haga el parte. El tráfico le quita los papeles de la moto, la cédula de menores y mi hijo me dijo que estaba asustado porque el tráfico estaba armado. Mi hijo no aparecía y yo lo llamé hasta que contestó y me dijo que se le soltó la cadena", narró la madre.

La mujer asegura que le pareció muy extraña la versión que le dio su hijo, por eso insistió en llamarlo hasta que él pudo ir a recogerla.

"El oficial se llevó a mi hijo a un lugar solitario, él le indicó que le hiciera sexo oral y que si no lo hacía, le quitaría la moto. Mi hijo se puso a llorar y se puso nervioso, por lo que le dijo que le quitara la moto y le hiciera los partes que fueran. Después de eso, el tráfico, al verlo alterado, le dijo que se fuera y mi hijo se fue.

"Luego, me recogió en el lugar y me contó todo lo que pasó. Es una situación muy dolorosa y no queremos que nadie más pase por esto", agregó la mamá.

El oficial de apellido Campos Quesada, quien tiene seis años de laborar en la zona de Turrialba, está a la espera de la solicitud de medidas cautelares luego de ser detenido el pasado lunes por la noche y puesto a las órdenes de la Fiscalía.



Ese día aparentemente le ofreció ₡20 mil colones y tener sexo a un menor a cambio de no imponerle una multa de 700 mil colones por viajar en motocicleta sin los documentos correspondientes. Los hechos ocurrieron en la localidad de La Suiza.



Tras una consulta de Teletica.com, el Ministerio Público señaló que el oficial Campos no registra otras causas en la zona por hechos similares.

“La Fiscalía de Turrialba indicó que la persona consultada no registra otras causas. Sin embargo, por los hechos recientes se informó que la audiencia de solicitud de medidas cautelares fue programada para realizarse hoy (miércoles), a la 1:00 p.m., en el Juzgado Penal de la zona”, indicó el Ministerio Público.

El caso se encuentra en investigación, bajo la causa 25-000205-0359-PE.