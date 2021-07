Osa: Se pone a tomar con amigo y amanece muerto en apartamento

Un hombre identificado como, Walter Castro Matarrita de 46 años, se puso a tomar licor con un amigo y amaneció muerto, este sábado, en el apartamento donde estaban compartiendo en Uvita, Osa.



Al parecer, el hombre, quien es de nacionalidad costarricense, no respondía a los llamados del amigo quien lo trataba de despertar en horas de la mañana.

“El amigo al ver que no responde avisa a las autoridades y cuerpos de socorro, cuando llegan al lugar lo declaran fallecido al no presentar signos vitales. Agentes judiciales realizaron la inspección preliminar del cuerpo y no observaron heridas, ni lesiones visibles”, dijo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).