Operativo sorpresa en La Carpio deja tres detenidos y varias armas incautadas

Decenas de oficiales de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Unidad Especial de Apoyo (UEA), Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Policía Municipal de San José realizaron este jueves por la tarde un operativo sorpresa en la zona de La Carpio en La Uruca.

En la intervención, los oficiales detuvieron a un hombre que intentó huir al tener una orden de captura por violencia doméstica y conducción temeraria.

Minutos después, los oficiales capturaron a una segunda persona por resistencia a la autoridad.

Además, fue detenida una mujer cuando amenazaba con el arma a otra persona.

“De acuerdo a la operación de Fuerza Élite, hoy se incursionó en el sector de La Carpio, donde operan al menos tres estructuras criminales que están en conflicto entre ellas.

“La intención fue hacer una incursión sorpresa con la finalidad de aprender sujetos que tengan órdenes de captura, además de incautar armas de fuego y blancas y devolver la tranquilidad a todas las personas de este sector”, explicó Freddy Guillén, director de Operaciones de la Fuerza Pública.

En este momento las autoridades continúan interviniendo el lugar y registran el decomiso de un arma de fuego y cuatro municiones.

Además, contabilizan más de 200 personas indagadas, más de 100 automotores, el decomiso de dosis de droga y hasta una escopeta casera.



