Operativo sorpresa en ferretería: así capturaron a “Gordillo”, extraditable solicitado por EE. UU.

Un operativo sorpresa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) terminó con la captura de alias “Gordillo”, un costarricense requerido por autoridades de Estados Unidos por presunto narcotráfico internacional.



La detención se dio este martes en una ferretería cercana a Cieneguita, en Limón. El hombre se encontraba realizando compras cuando fue abordado por al menos una decena de agentes judiciales armados de la la Sección Especializada Antidrogas del OIJ. La acción se ejecutó durante la tarde y varios transeúntes grabaron el momento en video.

El detenido fue identificado como Jacob Andrés Soto Rivera, de 39 años, costarricense, quien es solicitado por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Dallas, Texas, por el aparente delito de tráfico internacional de drogas. Según información preliminar, al hombre se le vincula desde 2015 con presuntas labores de coordinación y envío de droga hacia Estados Unidos, motivo por el cual se emitió la alerta internacional.

"Gordillo" tenía vínculos cercanos con Macho Coca, según OIJ.

Durante el operativo, a “Gordillo” se le decomisaron varios teléfonos celulares. Posteriormente, fue puesto a las órdenes del Tribunal correspondiente en Costa Rica, donde deberá enfrentar el proceso respectivo para determinar si procede su extradición.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que: “Desde hace muchos años a esta persona se le vincula con tráfico internacional de drogas y con robo de combustible, además era parte de la organización que lideraba Gilberto Bell Fernández, alias ‘Macho Coca’”.