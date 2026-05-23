Operativo policial detuvo a 13 personas con órdenes de captura en San José

Un operativo realizado por la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales permitió la detención de 13 personas con órdenes de captura en distintos puntos de San José.

Las intervenciones se desarrollaron en los distritos de Pavas, Hatillo, Merced, Catedral, El Carmen y Hospital, como parte de acciones focalizadas contra personas buscadas por las autoridades y presuntos integrantes de organizaciones criminales que permanecían en las comunidades.

Según informó la policía, además de las capturas, los oficiales realizaron decomisos y controles relacionados con armas, drogas y personas en condición migratoria irregular.

En los operativos participaron oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Policía Profesional de Migración, la Policía de Tránsito, la Policía Municipal y la Policía Turística.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones continuarán en distintos puntos del país como parte de las estrategias para reforzar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.