Operativo en Puntarenas: Decomisan 190 kilos de cocaína y un arma

Un operativo conjunto entre la DEA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía permitió el decomiso de 190 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en Puntarenas.

Además de la droga, en el carro se localizó un arma de fuego y se detuvo a un hombre vinculado con el caso.

Según el reporte preliminar, la DEA recibió una alerta sobre dos vehículos que transportaban cocaína en Esterillos. Al detectar los automóviles, los agentes del OIJ hicieron la señal de alto, pero uno de los conductores no se detuvo y salió de la ruta.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones del OIJ en Orotina, donde se realizó el conteo oficial de la droga.

Ahora las autoridades investigan la procedencia del cargamento y a quién pertenecía.