Operativo en Pacífico Sur termina con captura de embarcación cargada de droga

Un nuevo operativo realizado por Guardacostas, en el Pacífico sur costarricense, culminó con la detención de una embarcación cargada de droga.

La acción policial se realizó durante la madrugada de este martes.



Los hechos ocurrieron frente a Pavones de Golfito y fue posible mediante la coordinación entre cuerpos policiales ticos, autoridades judiciales y el apoyo de Colombia, que alertó sobre una posible embarcación sospechosa cerca de aguas nacionales.

"El Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas se desplazó hasta el sitio y logró interceptar la lancha identificada como Mi Deleite, de 36 pies de eslora y equipada con tres motores. Durante la intervención, cinco tripulantes fueron detenidos; tres de ellos se lanzaron al mar al notar la presencia policial", indicó Seguridad Pública.

Parte de la droga decomisada.

Entre los aprehendidos se encuentran dos costarricenses de apellidos Gutiérrez y Mora, y tres ciudadanos colombianos de apellidos Campaz, Asprilla y Palacios.

Según Seguridad, Asprilla había sido detenido en Panamá en 2009 por transporte de drogas, mientras que Palacios fue arrestado en 2006 en Colombia por tráfico de combustible.



En el interior de la embarcación, las autoridades hallaron 26 estañones con combustible y 82 sacos que, de acuerdo con estimaciones preliminares, tendrían aproximadamente dos toneladas de droga, aparentemente cocaína.



La lancha fue trasladada hasta el muelle de Golfito, donde agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), en conjunto con la Fiscalía, realizan la recolección de indicios, el pesaje y el conteo oficial del cargamento decomisado.

