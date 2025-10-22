Operativo en marcha para rescatar a seis personas que cayeron a río en Turrialba

La Cruz Roja Costarricense tiene en marcha un operativo para rescatar a seis personas que cayeron a un río en Turrialba.

La emergencia ocurre 2 kilómetros antes del centro de Turrialba, en el sector de Las Cuevas.

Al parecer, estas personas viajaban en un carro que se salió de la vía principal y cayó, aproximadamente, 100 metros.

“Se confirman tres menores y dos adultos dentro del río y un vehículo liviano sumergido. Los equipos de la Cruz Roja trabajan de manera rápida para realizar un rescate de emergencia”, indicó la benemérita institución.



Minutos después, un equipo en el lugar confirmó la presencia de un adulto más, también dentro del agua.

Sin embargo, las condiciones del tiempo complican las labores de los cruzrojistas.

“En el sitio llueve intensamente, lo que provoca un aumento en el caudal del río y dificulta las labores de rescate, que se desarrollan de manera urgente”, indicó Cruz Roja.

La situación obligó a movilizar al sitio cuatro unidades básicas, tres de soporte avanzado, y un equipo de rescate, con apoyo de la Unidad Especializada de Primera Intervención. Esos recursos son de las provincias de Cartago y San José, que se unieron para reforzar el operativo.



