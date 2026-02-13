Operativo contra “limpiaparabrisas” deja seis detenidos en San José

Un operativo contra los llamados “limpiaparabrisas” dejó seis personas detenidas en San José.

Así lo confirmó el director de la Policía Municipal capitalina, Marcelo Solano, este viernes.

Según el jerarca, la intervención se realizó “en varios cruces e intersecciones de la ciudad capital, donde, de manera individual o en grupos numerosos de extranjeros, también costarricenses, pero en su mayoría venezolanos y nicaragüenses, han venido realizando la actividad de limpiar parabrisas”.

“Esta es una actividad informal que no queremos que se asiente en la ciudad capital; es una actividad que en muchos países está asociada a delitos, en donde los conductores se ven amenazados y amedrentados por grupos de trabajadores informales, que bajo el ardid de limpiar el parabrisas, luego amenazan y prácticamente extorsionan impidiendo su paso, hasta que les den algunas monedas por este servicio que dicen realizar”, detalló Solano.

Las autoridades confirmaron que uno de los aprehendidos tenía orden de captura y otro impedimento de ingreso al país.

Solano explicó que están tomando acciones preventivas para evitar que esta actividad informal convierta a los conductores en potenciales víctimas, como ocurre en otros países de América Latina, donde los “limpiaparabrisas” se asocian con el “marcaje”: observar las pertenencias o vulnerabilidades de los vehículos y, posteriormente, atacarlos.

“Estamos actuando de manera anticipada, estamos actuando de manera preventiva, vamos a trasladar a la Dirección de Migración a todas estas personas cuando así corresponda, esperando que las autoridades migratorias puedan realizar también los procedimientos que establece la norma.

“Y le hemos pedido a las autoridades policiales en otros cantones del país que también aborden este fenómeno, para evitar que la actividad limpiaparabrisas pueda en un futuro inmediato convertirse en otro de los problemas de seguridad que ya de por sí tenemos”, concluyó el jefe de la Policía Municipal de San José.



Quienes tenían cuentas pendientes fueron trasladados por la Policía al Ministerio Público, mientras que los detenidos en condición migratoria irregular fueron puestos a las órdenes de Migración y Extranjería.