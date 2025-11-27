Operativo binacional incauta más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico costarricense

El Ministerio de Seguridad Pública informó este jueves que un operativo conjunto entre autoridades de Costa Rica y Estados Unidos permitió el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína en aguas del Pacífico.

En la intervención participaron el Servicio Nacional de Guardacostas de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal.

La embarcación que transportaba la droga fue interceptada aproximadamente a 170 millas náuticas de Puerto Golfito, en el Pacífico Sur costarricense.

"Como resultado de la intervención, las autoridades detuvieron a dos personas de nacionalidad colombiana, quienes serán presentadas ante la Fiscalía", señaló Seguridad.

Las autoridades policiales se mantienen realizando las diligencias correspondientes para continuar con el proceso judicial y la investigación del caso.

