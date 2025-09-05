Operativo antidrogas en Escazú: Capturan a tres sospechosos con cocaína

La tarde de este jueves, la Policía de Control de Drogas (PCD) con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), realizaron la detención de tres personas en Escazú sospechosas del delito de transporte de drogas.



Durante el operativo, a los detenidos se les decomisaron cuatro paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Cocaína decomisada.

Las autoridades también retuvieron un automóvil color gris, que habría sido utilizado en el traslado de la droga.

"Estamos realizando la detención de tres personas, esto por el delito de transporte de drogas. Se trata de cocaína y además de esto vamos a hacer el análisis de las personas que están detenidas para establecer la participación de cada una de ellas”, dijo Stephen Madden, director de la PCD.

Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

