Once muertes en accidentes de tránsito en menos de 12 horas

Un saldo de once personas fallecidas en accidentes de tránsito marcó el fin de semana, en un periodo de apenas 11 horas, entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

Nueve de las víctimas eran motociclistas, y varios de los accidentes estuvieron relacionados con conductores bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad e incumplimiento de la Ley de Tránsito (ver nota completa en el video adjunto de Telenoticias).



La serie de accidentes comenzó el sábado a las 4:30 p.m. en Coronado, donde un motociclista de apellido Matamoros, de 39 años, perdió la vida tras colisionar contra un vehículo. Dos horas después, en Tamarindo, un hombre y una mujer fallecieron al volcarse la motocicleta en la que viajaban, luego de impactar contra un árbol y caer a un precipicio.



A las 7:30 p.m., en Guácimo, se produjo una colisión múltiple entre tres vehículos pesados y tres livianos. En este incidente, un hombre de apellido Gómez, de 54 años, murió al ser atropellado por otro cabezal cuando había descendido de su vehículo para revisarlo.



En Upala, a las 9:15 p.m., el choque entre dos motociclistas cobró la vida de un hombre de apellido Góngora, de 38 años. Más tarde, a las 12:49 a.m., en Río Blanco, una colisión entre una moto y un vehículo pesado dejó como víctima a un hombre de apellido Cabrera, también de 38 años.



La madrugada del domingo continuó con más tragedias. A la 1:40 a.m., un motociclista de apellido Tenorio, de 32 años, murió en la ruta 27, en Escazú, al invadir el carril contrario y colisionar contra un vehículo. Minutos después, a las 2:00 a.m., otro motociclista falleció tras un choque con un vehículo en el que dos hombres, de apellidos Jara y Matarrita, dieron positivo en la prueba de alcohol.



En Venecia de San Carlos, a las 2:15 a.m., un vehículo liviano volcó tras impactar contra una alcantarilla, lo que ocasionó la muerte de un hombre de apellido Vargas, de 31 años.

Finalmente, a las 3:15 a.m., en la Ruta General Cañas, cerca del Castella, un vehículo impactó a una motocicleta, causando la muerte de sus dos ocupantes, un hombre de 52 años y una mujer de 42, ambos nicaragüenses. Por este caso, la Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos.



Las autoridades calificaron este como uno de los fines de semana más mortales en las carreteras en lo que va del año e hicieron un llamado a la responsabilidad durante el mes de diciembre, una época en la que las festividades y el incremento de vehículos en las vías aumentan el riesgo de accidentes.