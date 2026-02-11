Ola de violencia continúa: mujer muere apuñalada en Palmares

Una mujer adulta fue asesinada a puñaladas la madrugada de este miércoles en Zaragoza de Palmares, en la provincia de Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró a las 4:24 a.m., cuando los socorristas atendieron una alerta por una persona herida. Al llegar al sitio, encontraron a la mujer sin signos vitales, con múltiples heridas provocadas por arma blanca en distintas partes del cuerpo (ver video adjunto en la portada).

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, la víctima ya había fallecido al momento de ser abordada, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación.

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en las últimas horas en distintas zonas del país, como Cartago, Desamparados y San Sebastián, algunos de ellos perpetrados incluso a plena luz del día y en presencia de numerosas personas.

Según datos preliminares de las autoridades, la cifra de homicidios en Costa Rica alcanza ya cerca de 80 casos en lo que va del 2026, lo que mantiene en alerta a los cuerpos policiales y a la ciudadanía ante el incremento sostenido de la violencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra a cargo de las pesquisas para determinar las circunstancias del crimen en Palmares y dar con el o los responsables.