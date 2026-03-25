OIJ: "Turco", señalado por primer triple homicidio del año, está asesinando a inocentes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene como prioridad la captura de alias “Turco”, señalado como el presunto responsable del primer triple homicidio del 2026, está, además, asesinando a personas inocentes.

Michael Soto, director general interino de la Policía Judicial, aseguró en una entrevista con Teletica.com que el sujeto actúa de forma "cobarde".

“El sujeto sabe que andamos detrás de él muy tenazmente y no descarto la posibilidad de una operación masiva en algún momento cercano. Es un tipo muy particular, hasta cobarde si se quiere, porque ha eliminado a los mismos componentes de su grupo o a personas inocentes”, indicó el jefe de la Policía Judicial.

"Turco", de apellidos Cano Flores, se mantiene en fuga desde el pasado 1.º de enero, precisamente el día en que se dio el crimen.

De acuerdo con el jefe de la Policía Judicial, el sospechoso es descrito como una persona “bastante violenta”.



Cano Flores es el principal sospechoso del ataque en el que fallecieron un menor de 17 años y dos hombres de 20 y 22 años. Las víctimas se encontraban dentro de un búnker utilizado para la venta de drogas cuando fueron atacadas a balazos. El menor logró salir del sitio, pero murió minutos después en las afueras.

Los reportes también apuntan a que el sospechoso suele desplazarse entre distintos puntos y no necesariamente reside en los lugares donde opera. Se sabe que permanece oculto por temporadas en la zona de Linda Vista de Río Azul, en La Unión.

"Es costumbre de los cabecillas que no viven donde operan. Normalmente viven en condominios de clase media alta", explicó Soto, al tiempo que señaló que el Organismo de Investigación Judicial mantiene un equipo dedicado exclusivamente a la localización de este individuo.

"Turco" es considerado un criminal de alto perfil y presunto líder de la banda "Los Pollos", organización vinculada con actividades como la venta de drogas, préstamos tipo "gota a gota", agresiones, homicidios, secuestros y extorsiones.