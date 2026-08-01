OIJ tras búsqueda de chofer que atropelló y mató a mujer en Santa Ana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al conductor responsable de atropellar y matar a una mujer de 31 años que regresaba de su trabajo hacia su casa en Santa Ana.

En un video se observa a dos hombres y una mujer que serían las personas que viajaban en un vehículo negro, el cual colisionó contra una joven que se desplazaba en bicimoto en Lindora de Santa Ana, San José.

El automóvil quedó con el parabrisas destruido; detrás, la bicimoto y, metros después, el lugar donde falleció la víctima que regresaba del trabajo.

El sistema de videoprotección de la Policía Municipal de Santa Ana resultó clave, pues captó los minutos previos a la tragedia.

A eso de las 4 a. m. del viernes, la víctima salió de su trabajo en bicimoto desde un centro comercial. El conductor del vehículo realizó un giro en U y continuó sobre la ruta hasta impactarla por detrás.

Posteriormente, los ocupantes abandonaron el carro y escaparon.

La Policía Judicial investiga el caso para identificar a los responsables. Si usted los reconoce, puede llamar a la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.