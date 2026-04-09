OIJ: Sospechoso “pidió cavar fosa” para ocultar cuerpo de tiktoker nicaragüense

El cuerpo de la joven, de apellido Merlo, fue encontrado en una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad dentro de un condominio de alto perfil en Santa Ana, donde se realizaban trabajos de movimiento de tierra.



El director del OIJ, Michael Soto, explicó que la investigación inició como una denuncia por desaparición y evolucionó tras el análisis de indicios en la zona.

“Estamos tramitando originalmente una desaparición (…) y de acuerdo con lo que hemos desarrollado, logramos localizar el cuerpo en este sector”, detalló.

Según la hipótesis policial, el sospechoso —pareja de la víctima y padre de sus dos hijas— habría aprovechado trabajos de maquinaria en el lugar para ocultar el cuerpo. Soto indicó que el hombre “pidió al maquinista hacer un hueco, aparentando algún tipo de obra, y luego utilizó esa fosa para depositar el cuerpo y taparlo”.



El funcionario aclaró que el trabajador que realizó la excavación no tiene vínculo con el crimen.



Las labores de búsqueda iniciaron la noche anterior y se extendieron por varias horas. El cuerpo fue finalmente extraído alrededor de las 4:30 a. m., tras un proceso técnico que implicó la remoción cuidadosa de tierra y la recolección de evidencia.



El sospechoso, de apellido Ramírez, fue detenido en Cartago, donde se encontraba con las dos hijas menores de edad de la pareja. Las niñas fueron puestas bajo resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



Aunque el caso se investiga como un posible femicidio, el OIJ indicó que aún no se ha determinado el móvil ni la causa de muerte.

“No tenemos claro el móvil ni las causas de muerte; el cuerpo será trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, señaló Soto.

Las autoridades no descartan que se trate de un caso de violencia intrafamiliar, aunque recalcaron que esta hipótesis es preliminar.



El caso generó alerta luego de que familiares reportaran la desaparición de la joven, tras perder contacto con ella a través de videollamadas y mensajes. La denuncia fue interpuesta por un primo, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda.



El OIJ indicó que continuará con el análisis técnico y científico de la evidencia recolectada, mientras se fortalece el expediente para su presentación ante las autoridades judiciales.





