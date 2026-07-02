OIJ sospecha que esposa de alias "Jota" asumió liderazgo de banda tras su captura

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una organización criminal vinculada, al parecer, con el tráfico local de drogas y, al menos, cuatro homicidios ocurridos en Osa, Puntarenas.

La investigación permitió identificar que el grupo se hacía llamar "Los Diablos" y, según el OIJ, utilizaba el nombre de Alejandro Arias Monge, conocido como "Diablo", para desplazar a otras organizaciones criminales y apoderarse de territorios.

La banda fue desarticulada tras la ejecución de 13 allanamientos, en los que fueron capturadas 13 personas sospechosas de integrar la estructura. Además, las autoridades decomisaron armas de fuego y una importante cantidad de marihuana.

De acuerdo con las pesquisas, el líder de la organización es un hombre de apellidos Sáenz Marenco, alias "Jota", quien cumple una condena de 16 años de prisión por narcotráfico. Según la Policía Judicial, desde la cárcel continuaba girando instrucciones a los integrantes del grupo.

Las autoridades también identificaron a una mujer de apellido Acosta, de 30 años, como la segunda al mando de la organización (ver video adjunto).

El OIJ indicó que el vínculo entre esta estructura criminal y Alejandro Arias Monge consistía en que el prófugo era su proveedor de droga, aunque no formaba parte de la organización investigada.

De acuerdo con OIJ, Sáenz Marenco es oriundo de Osa. Sin embargo, vivió durante un tiempo en Guápiles y regresó hace aproximadamente dos años con el objetivo de asumir el control de las operaciones del grupo en la zona.

El expediente fue denominado caso "Triángulo" porque la organización operaba principalmente en Palmar Norte, Palmar Sur y Ciudad Cortés.