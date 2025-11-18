OIJ sospecha que asesino de pareja en Alajuelita es extranjero

Las autoridades presumen que un extranjero es el responsable de asesinar a una pareja de adultos mayores en Alajuelita (ver video adjunto de Telenoticias).

La tragedia ocurrió este domingo en Finca Lajas, Santa Marta de San Antonio, donde fueron encontrados sin vida Maureen Molina, de 65 años, y su esposo Antonio Bonilla, de 80. Ambos fueron asesinados dentro de su negocio, la soda “Donde Toño”, muy conocida en la comunidad.

Según versiones preliminares, el principal sospechoso trabajaba con la pareja y habría recibido ayuda económica de algunos vecinos. Tres amigos que acostumbraban desayunar en el local descubrieron el crimen, y la llegada de patrullas alertó al resto de la comunidad.

El caso ha generado consternación entre vecinos y senderistas que frecuentaban el negocio tras sus recorridos. La pareja era recordada por su humildad y solidaridad.

Este doble homicidio se suma a otros ocho casos reportados durante el fin de semana en distintas zonas del país: Santa Cruz y Nicoya (Guanacaste), Desamparados y San Sebastián (San José), Agua Caliente (Cartago), Santa Rosa (Limón), Guararí (Heredia) y otro en Alajuelita.

En lo que va del año, el OIJ ha registrado 772 homicidios, dos más que en el mismo período de 2024. Las provincias más violentas siguen siendo San José, Limón y Puntarenas, seguidas por Alajuela, Guanacaste, Cartago y Heredia.

El caso está en investigación para determinar el móvil y dar con el responsable.