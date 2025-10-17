OIJ sospecha que accidente de tránsito originó crimen de Ligia Farron

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga si un accidente de tránsito fue el detonante del homicidio de Ligia Farron, la mujer que fue hallada sin vida dentro de una fosa en una finca en Florencia de San Carlos.

Fuentes policiales confirmaron a Telenoticias que una de las principales hipótesis apunta a que Farron y el principal sospechoso, un hombre de apellidos González López, habrían tenido una fuerte discusión luego de que ella le reclamara por los daños ocasionados a su vehículo tras un choque. Esa confrontación habría terminado con la muerte de la mujer por asfixia. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

El Ministerio Público confirmó que se encuentra a la espera del informe del OIJ para presentar la solicitud de medidas cautelares contra González, a quien se le atribuye el crimen. De acuerdo con información judicial, la Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El cuerpo de la víctima fue localizado enterrado en una finca propiedad de la madrastra del sospechoso, a donde presuntamente González trasladó el cadáver oculto en una maleta de gran tamaño. Cámaras de seguridad captaron al sujeto portando ese objeto el mismo día en que Farron fue reportada como desaparecida.

El sospechoso no es un desconocido para las autoridades: acumula causas judiciales desde 2016, incluyendo tráfico de migrantes, posesión de drogas (2021) y homicidio simple (2022).

Las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para determinar con precisión el móvil del crimen y los hechos que rodearon la muerte de Ligia Farron.