OIJ solicita ayuda para localizar a joven chef desaparecido en San José

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Carlos Alvarado Espinoza, un chef de 21 años, vecino de Goicoechea, Mata de Plátano, residencial La Estefanía, quien fue reportado como desaparecido el pasado 9 de abril de 2026.

Según relató a Teletica.com su padre, Carlos Alvarado, la última vez que se le vio fue en un bar del centro de San José, acompañado de un sujeto desconocido para sus amigos (ver fotos adjuntas).

Se le vio con este sujeto, el cual no es reconocido por la familia

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Desde entonces, no ha contestado llamadas ni se ha comunicado con su familia, lo cual resulta inusual, ya que, su padre asegura, no solía pasar tiempo fuera de casa sin avisar.

El día de su desaparición vestía una camisa blanca con negro, similar a la que aparece en la fotografía difundida por las autoridades.

El día que desapareció vestía esta camisa:

El OIJ solicita que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.