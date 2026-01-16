OIJ sobre joven hallada en guindo: “Al parecer, no pudo tomar bien una curva”

“Al parecer, no pudo tomar bien una curva”: esa es la principal hipótesis que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en torno al fallecimiento de una joven que había sido reportada como desaparecida y que fue localizada en un guindo en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.



De acuerdo con la Policía Judicial de Corredores, el cuerpo corresponde a María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, quien fue hallada la mañana de este viernes en el sector de Santa Clara.

"Lo que se presume es que ella viajaba a bordo de una motocicleta y, por razones que no están claras, al parecer, no pudo tomar bien una curva y cayó a un precipicio", señaló el OIJ.

Amador Vargas había sido vista por última vez el pasado sábado 10 de enero, cuando salió de su casa en San Vito de Coto Brus con destino a la comunidad de Santa Clara, donde realizaría un servicio de exprés. Tras varios días sin conocerse su paradero, fue ubicada fallecida en el sitio mencionado.



Las autoridades indicaron que, de momento, el caso se maneja como una muerte accidental. El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.



Por su parte, Anayeli Amador, hermana de la joven, también confirmó a Teletica.com que “lamentablemente la encontraron fallecida a causa de un accidente”.

